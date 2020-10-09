Ali Adalıoğlu: Beşiktaş’ı yenerek mağlubiyeti unutturmak istiyoruz

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında yarın Beşiktaş HDI Sigorta’yı konuk edecek ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor galibiyet hedefliyor. Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında BOTAŞ’ı 81-63 yenerek sezona galibiyetle başladıklarını, ikinci haftada ise konuk oldukları Ankara ekibi Nesibe Aydın’a 69-58 mağlup olduklarını anımsattı.

Ankara ekibi karşısında savunma ve hücumda bazı hatalar yaptıklarını dile getiren Adalıoğlu, yarın Beşiktaş ile karşılaşacakları maçta yeniden çıkışa geçmeyi hedeflediklerini aktardı.

Adalıoğlu, Beşiktaş ile oynayacaklarını karşılaşmanın hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sezona iyi başlamıştık ama ligin ikinci haftasında mağlup olduk. Ligin henüz başlarındayız. Mutlaka inişler ve çıkışlar olacaktır. Bu hafta konuk edeceğimiz Beşiktaş’ı yenerek mağlubiyeti unutturmak istiyoruz. Oyuncularımız sahaya en iyi performanslarını yansıtmak için çıkacaklar. Ekip olarak maçtan galibiyetle ayrılmaya odaklandık. "

Mersin ekibi ile Beşiktaş, yarın saat 15.15’te Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşılaşacak.