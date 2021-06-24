Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC formasıyla oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan ve birçok ekibin dikkatini çeken Tunuslu sol bek Ali Abdi, Süper Lig 'e transfer oluyor. 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin Türkiye olması bekleniyor.

Paris FC forması altında Fransa Ligue 2'de bu sezon bir sol bek olarak 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen Abdi ile Africa Foot United'ın haberine göre birçok Avrupa ekibi ilgilenmekte. Tunus Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki oyuncunun ise bir Süper Lig ekibinin teklifini değerlendirmek üzere olduğu belirtiliyor.

2019'da Club Africain'dan Paris'e transfer olan Abdi, Haziran sonunda bitecek sözleşmesi ile takımdan ayrılıyor.