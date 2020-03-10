Sezon başından beri ciddi değişiklikler yapan 1907 Fenerbahçe Espor, bugün akademi desteği Sparz ile yolları ayırdığını duyurdu. Kadroda bir kişinin eksilmesiyle yeni bir oyuncunun transfer edilmesi bekleniyordu. Yapılan açıklamaya göre Team Aurora'dan Algos ile anlaşma sağlandı. Destek pozisyonunda Wendelbo-Sparz ikilisiyle başlayan ekip Farfetch-Algos ikilisine dönmüş oldu.

Aftershock Esports bünyesinde yer aldıktan sonra 2019'un başında HWA Gaming ile anlaşmaya varan Algos, Akademi Ligi ve VFŞL'de forma giydi. İlk olarak fazla forma şansı bulamadı ancak zamanla kendini kanıtladı ve formayı kaptı. Organizasyonun marka değişikliğine gitmesinin ardından kadroda kaldı ancak sezon sonuna doğru takımdan ayrıldı. 2020 sezonunun başında Team Aurora ile anlaşmaya vardı ve alt koridorda Rhioni ile birlikte mücadele etti.

Team Aurora ile 10 maça çıkan Algos, özellikle Thresh seçimiyle göze çarptı. Çıktığı 10 maçta 4 galibiyet 6 mağlubiyet görürken, Thresh'le 4 maç oynadı ve 3 galibiyet aldı. Başlattığı savaşlar ve şampiyonda sergilediği mekaniklerle takımına büyük fayda sağladı. Algos, savaş başlatmayı seven, kitle kontrol konusunda kuvvetli şampiyonları sevdiği ve hakim olduğu söylenebilir. As kadroda HolyPhoenix ile birlikte oynayan Farfetch için de aynı şeyi söylemek mümkün.

Genç desteğin akademi kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu transferin ardından 1907 Fenerbahçe Espor Akademi kadrosu: Lenom, Habubu, midkid, Luger, Algos.