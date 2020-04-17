Algo’dan yeni dijital kodlama oyunu

TEGV Eğitim Teknolojileri Ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı iş birliği ve Google org desteği ile hayata geçirilen oyun, ana karakterimiz Yuko ve arkadaşlarının bulunduğu uzay aracının arızalanarak Dünya’ya zorunlu iniş yapmasının ardından Dünya'daki maceralarında çocukların desteği ile yaşamda kalmaya ve uzay gemilerini yeniden inşaa etmeye çalışmalarını konu alıyor. 40 bölümden oluşan ve deniz, park, şehir ve festival temalarının işlendiği oyunda çocuklar, bilimden sanata matematikten spora, hijyenden, trafik kurallarına vegönüllülüğe farklı disiplinlerde kurgulanmış kodlamalar oluşturarak gerçek yaşam algoritmalarını keşfediyorlar.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından çocuklara algoritmik düşünce ve kodlamayı öğretmek amacıyla hayata geçirilen ‘Algo Dijital’ projesinin yeni oyununun mobil uygulaması çıktı. Algo’nun mobil uygulaması, 16 Nisan akşamı Zoom platformu üzerinden yapılan çevrim içi bir lansman ile tanıtıldı. Yeni oyunun lansmanına,Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Sait Tosyalı, projede emeği geçen çalışanlar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Oyun Laboratuvarı Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Güven ÇATAK, İletişim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Hasan Kemal Suher, Proje Koordinatörü Efe Alaçamlı ve ekibi ile TEGV’e ve oyundaki karakterlere ilham veren Eğitim Dostları TEGV mütevellisi Ahmet Uysal, Umuda Pedal Ekibi ve Sacit Erdem katılım gösterdi. Moderatörlüğünü TEGV Eğitim Programları Müdürü Devrim Uygan’ın yaptığı geceye katılanlar bu projenin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Oyunun mobil uygulamaları 17 Nisan’dan itibaren tüm Türkiye’de ve dünyada, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle ücretsiz olarak Google Play ve App Store kütüphanelerinde çocuklarımız ile buluşmaya başladı. Oyuna TEGV ya da Algo Dijital ismiyle arama yaparak erişilmesi mümkün.



