ALG Spor’dan büyük transfer

Ukrayna U19 ve A Milli takımı oyuncusu ve lakabı gol makinesi olan Tetyana Kozyrenko, Gaziantep ALG Spor takımına katıldı. Paris Saint German, Barcelona, Zürih ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu futbolcunun kariyeri başarılarla dolu.

Tetyana Kozyrenko’yu ara transfer döneminde renklerine katan Gaziantep ALG Kadın Futbol Takımı Başkanı Ali Gözcü yaptıkları transferle adlarını tüm dünyaya duyurmak istediğini belirterek, “Yaklaşık 2 aydır süren yoğun uğraşımız sonucundan Tetyana Kozyrenko’yı renklerimize bağlamayı başardık. Amacımız Türk kadın futbolunu geliştirmek ve yurt dışından yaptığımız transferlerle adımızı tüm dünyaya duyurmaktır. Bu sene kesinlikle tek hedefimiz şampiyonluk olduğu için takıma her türlü desteği vermekten hiçbir zaman kaçınmadık. Gol makinesi lakaplı Tetyana Kozyrenko Ukrayna U19 ve A Milli takımında oynadı. Şuan da antrenmanlara başladı bu hafta oynanacak Amed spor maçında oynayamayacak ancak Hakkarispor maçında oynayacak. Takımımız ikinci yarıda inşallah namağlup bir performansla lig şampiyonu olacak bütün takım ve taraftarlarla biz inandık. Tüm halkımızı Gaziantep Batur sahasında oynanacak Amed spor maçına bekliyoruz” diye konuştu.

İHA