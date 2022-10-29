ALG Spor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-1

Gaziantep ALG Spor, TFF Kadınlar Futbol Süper Ligi 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Batur Sahası'nda oynanan maçta Gaziantep ALG Spor, 39. dakikada Mariem’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole cevap vererek beraberliği sağladı.

Sarı-grili takım, 85. dakikada Ece Tekmenin attığı gol ile güçlü rakibini 2-1 mağlup etti. Geçen sezon finalde mağlup ettiği rakibini ligin 3. haftasında da yenen Gaziantep ALG Spor, zirve yolunda önemli avantaj sağladı.

Maç sonu sevinç yaşandı

B grubundaki en ciddi rakiplerinden Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup eden Gaziantep ALG Spor’da maç sonu büyük sevinç yaşandı. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, teknik ekip ve oyuncuları tebrik ederek çok önemli galibiyet aldıklarını ve bu çıkışı sürdüreceklerinin sözünü verdi. (İHA)