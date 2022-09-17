Spor Toto Süper Lig 'in 7. haftasında Antalyaspor, sahasında, Adana Demirspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında maçı değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, kendi ve kulübü adına en dramatik futbol gecelerinden birisinin yaşandığını söyledi. Yenilen erken gol ve kırmızı kartların planlarını alt üst ettiğini belirten Groenendijk, "Daha yedek kulübesinde yerimizi alamadan bir gol yedik ve ardından kırmızı kart tüm planlarımızı alt üst etti. Buna rağmen takımı sahada tutmak için her şeyimizi yaptık. 10 kişi oynamamıza rağmen çok iyi fırsatlar bulduk. Top ayağımızdayken iyi direndiğimizi düşünüyorum. Rakip kırmızı kart yiyince aslında şartlar eşitlenmişti. İkinci yarının da ilk 10 dakikasına iyi başladığımızı düşünüyorum. Yaptığımız değişiklikte oyuna giren oyuncumuzun da erken kırmızı kart görmesi bizi etkiledi. Kaleci hariç 8 kişi savaşmak zorunda kaldık. 2-0 olduktan sonra düşümüz başladı. Kabul etmemiz gereken bir yenilgi. Geçen sene oynadığımız zevk veren Antalyaspor'dan iz yok. Bu özümüze dönmemiz gererekiyor. Milli takım arası çok iyi bir zamanda geldi. Yeterince vaktimiz olacak" dedi.

Kırmızı kartlara ilişkin hakem değerlendirmesi yapan Groenendijk, “Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Sonuçta VAR'a gidilip kontrol edilerek bir karar verildi. Onların kararına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yedek kulübesinden hamle oyuncu sıkıntısı yaşayıp yaşamadığı hakkındaki bir soruya ise Groenendijk, "Kısmen haklısınız diyebiliriz. Yaptığımız değişiklikler de tutmadı. Ancak mazeret üretmek istemiyorum. Bu yolda giderken onlardan vazgeçecek değiliz. İyi bir takıma 10 kişi kaldılar, ardından 9 kişi mücadele ettiler" diye konuştu.

İHA



