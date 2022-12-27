Alfons Groenendijk: “Oyuncularımızın sorumluluk alması gerekiyor“

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında Başakşehir’e konuk oldu. Müsabakadan 2-0’lık skorla mağlup ayrılan Antalyaspor’da Teknik Sorumlu Alfons Groenendijk, maç sonu yaptığı açıklamada, “Başakşehir karşısında da geçtiğimiz haftalarda oynadığımız maçlardan ders çıkarılmayan hatalarımız oldu. Eksik oyuncularımız vardı ama biz bu durumun arkasına sığınmıyoruz. Biz yeterli oyuncu grubu kapasitesine sahip bir takımız. Maçın ilk 60 dakikasında iyi bir takım oyunu oynayan bir Antalyaspor izlediğimizi düşünüyorum. İkinci yarı golü yedikten sonra ne yazık ki oyun olarak geriye düştük. Deniz kaliteli bir oyuncu ve onu kontrol edemedik. Neticesinde de gol yedik. Bu durumdan en kısa zamanda çıkmamız gerekiyor. Gol atıp kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımızın da daha çok sorumluluk alması gerektiğini söylemek istiyorum” dedi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghacha hakkında sorulan soruya da cevap veren Groenendijk, “Maalesef formda olan bir oyuncumuzdu ve sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yarından itibaren yapılacak tetkikler neticesinde durumu belli olacak. Umarım uzun süreli bir sakatlık olmaz” diye konuştu.

İSTANBUL (İHA)