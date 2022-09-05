Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 yenildi. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Groenendijk, “Yine hayal kırklığı yaşatan bir skor ile geceyi noktalıyoruz. Üzgünüz, bu skoru hak ettik. Bu maça iyi planla çıktık. Planımız ilk 15 dakika itibariyle işledi. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Bunun sebebi geçen haftaki skora dayalı olarak öz güven kaybı oldu sanırım. Ortaya kopuk bir takım çıktı. Futbol birliktelik ve paylaşmaktır. Oyuncu profilinden oluşur. Sanırım bu konuda bazı değerleri şimdiden kaybettik. Bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Penaltı her zaman tartışılır. Biz neleri iyi yaptık neleri yapamadık aynaya bir bakmamız lazım. Diğer taraftan sezona iyi başlayan bir takım vardı. Vardığımız noktada son 2 haftada yenilen bir takım var. Bazen dikenlere katlanmak gerekir. Antalyaspor büyük bir camia, biz de görevimizi layığı ile yapacağız. Bu sorunun ana nedenlerini tartışacağız. Tekrardan galibiyet serini aşılamaya çalışacağız” diye konuştu.