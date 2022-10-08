Alfons Groenendijk: 'Fişi çekemedik'

Spor Toto Süper Lig 'in 9. haftasında FT Antalyaspor sahasında ağırladığı A. Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaşadıkları bir maçı noktaladıklarını kaydetti.

Ellerinden son anda 3 puanın kaçtığını dile getiren Groenendijk, “Oyuncularımız sahada her şeyini verdi ve 3 puanı kaybettiklerini düşünüyorum. Çok savaştık çok çalıştık, çok iyi mücadele sergiledik. İlk 11’de birçok değişiklik yaptık ve onlardan iyi verim aldığımızı düşünüyorum. Bu maçı öne doğru atılmış bir adım olarak görüyorum. Çünkü çok tehlikeli bir rakibe karşı, çok az gol yiyen, iyi savunma yapan bir rakibe karşı 1-0 öne geçtik. Burada yapmamız gereken ayağımıza gelen fırsatları değerlendirip fişi çekmekti. Maalesef bunu başaramadık” diye konuştu.

"1 puanı olumlu görebiliriz"

Beraberliğe rağmen maçtan olumlu düşüncelerle ayrıldıklarını ifade eden Groenendijk, “Son topa gelecek olursak, ölümün savaşıp geçit vermememiz gerekirdi ki bu 3 puanı perçinleyelim. Bunu başaramadık. Maalesef bunu elimizden kaçan bir 3 puan olarak görüyoruz. Süregelen kötü performans serisinden belki 1 puan aldık bunu olumlu olarak görebiliriz. Tabii ki 3 puan arzuluyorduk. Ama 1 puanda son mağlubiyetlerden sonra bizim için bir adım niteliğinde. Önümüzde Alanyaspor maçı var, bu saatten sonra durumumuz itibarıyla her maçın ayrı bir önemi var. Bu şekilde oynamaya savaşmaya devam edersek bu kötü seriyi bozmaya yakınız. Yakında galibiyetler gelecektir” dedi.

ANTALYA (İHA)



