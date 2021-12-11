Spor Toto Süper Lig 'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'u 2-1 deviren Antalyaspor, güçlü rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırdı ve Karadeniz ekibinin 27 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, geceyi zaferle kapattıklarını için mutlu olduklarını dile getirdi.

Lig liderini hak ederek yendiklerini ifade eden Groenendijk, “Kendi oyunumuzu oynayarak kazandığımız bir maçtan bahsediyoruz. Birçok fırsat yakaladık. Hepsini gole çeviremesek de bunları yakalamak önemliydi. Zorlu bir rakibe karşı da oynadığımızı biliyorduk. Çünkü çok kaliteli ayaklar vardı. Özellikle hücum bölgesinde. Çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Yapıyorlar da. Hiçbir maçı kazanmak kolay değildir. Ama bu derece zorluk seviyesi yüksek bir maçı kazanmak da ayrıca tebrik edilmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Geçen haftanın da rövanşını aldık diyebiliriz. Tabii rakibin rövanşından değil, kendi rövanşımızdan bahsediyoruz. Geçen hafta ile bu haftaki oyun kalitesi o kadar fark var ki, aslında kendi hatamızı cezalandırıp, bu maçta asıl nasıl oynamamız gerektiğini gösterip, bu şekilde kazandığımızı düşünüyorum. Yani kendi kendimizi onore ettik” ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda çok zorlandıkları anlarda taraftarın desteğini arkalarında gördüklerini sözlerine ekleyen Groenendijk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçen hafta güzel galibiyetin ardından kötü bir galibiyet almıştık. Ayağımızın yere sağlam basması gerekir. Bugün eğlenelim, keyfini çıkaralım. Yarından itibaren aynı ciddiyetle Konyaspor maçına hazırlanalım.”

Trabzonspor taraftarının sosyal medyada Antalyaspor’u küçük gören paylaşımları sorulan Groenendijk, ”Böyle şeyler yapmak çok tehlikeli. Bazen üzülebiliyorsunuz. Ben Hollandalıyım. Türkçe mesajları okuyamıyorum ve çeviri yaptırmıyorum. Belki oyuncularım ekstra bir motive sağlamış olur. 95 dakika iyi mücadele ettik ve savaşan bir takım, tebrik ediyorum” diye konuştu. (DHA)