Galatasaray , eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i yeniden transfer etmek üzere... Yaşanan gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Gomis ile ilgili bir mesaj yayınladı.

2017-2018 sezonunda sergilediği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Gomis için Aleyna Tilki'nin söylediği bir şarkı da marş olarak uyarlanmıştı. Aleyna Tilki, 'Gomisi getirdim, başardık!' mesajını paylaştı.





Ardından Fransız golcü de ünlü şarkıcıya "Geri döndüğüme çok mutluyum!şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" ifadeleriyle yanıt verdi.











