Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi. Sarı-Lacivertliler'in efsane oyuncusu, Kanarya için futbolcu izlemeye ve önermeye devam ediyor. Alex'in son gözdesi ise Fluminense forması giyen golcü futbolcu Pedro... 21 yaşındaki genç yıldız, 2017 yılından beri Brezilya kulübünde forma giyiyor.

4-5 MAÇINI CANLI İZLEDİ

Alex'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü ve oyuncu için övgü dolu sözler sarf ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in Pedro'nun 4-5 maçını canlı izlediği bildirildi.

ALTYAPIDAN A TAKIM'A

Pedro Fluminense formasıyla 46 maça çıktı. 21 yaşındaki golcü oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken 2 de asist yaptı. Pedro, Fluminense'nin altyapısından yetişti ve kısa sürede yıldızı parladı.

DEVLER DE YAKINDAN İZLİYOR

Alex'in Fenerbahçe'ye önerdiği Pedro'yu İspanyol, İtalyan ve Alman kulüpleri de yakından takip ediyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sambacı'nın menajeriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Takvim