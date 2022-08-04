Alexis Sanchez, Marsilya yolunda!

Inter ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan, yönetimden de 'kulüp bul' talimatı alan Alexis Sanchez'in yeni adresi belli oluyor...

Ülkemizden Karabükspor ve Galatasaray 'dan tanıdığımız Igor Tudor'un takımı, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, Türkiye'den de büyük kulüplerin gündemine gelen Şilili yıldız için harekete geçti.





Fransızlar, 33 yaşındaki futbolcuya yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Tecrübei oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı ve artık taraflar arasında detayların görüşüldüğü öğrenildi.

Kariyerinde River Plate, Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerin de formasını giyen Sanchez için toplamda 106.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.