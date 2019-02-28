Alexey Shved: 'Sadece oynamak istiyorum!'

Turkish Airlines EuroLeague'de 24. maç döneminin açılışında Khimki Moskova, sahasında AX Olimpia Milan'ı konuk edecek.

Basketbolseverler için bu maçı çok daha anlamlı kılan ise Khimki'nin uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldızı Alexey Shved'in dönüşü olacak.

Tekrar parkelere dönmeye hazırlanan Rus yıldız, EuroLeague'e özel açıklamalarda bulundu.

Yüzde yüz hazır olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Shved, "Sanırım hazırım. Gerçekten oynamayı istiyorum. İlk olarak takımdan ayrı çalıştıktan sonra iki haftadır da takımla birlikte çalışıyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum ve tekrar oynamak için de hazırım" dedi.

Sakatlanana kadarki süreçte EuroLeague'in 15 yıl içindeki en yüksek sayı ortalamasına ulaşan Shved, "Her zaman en üst düzeyde oynamaya ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum. Sakatlanana kadar bunu başardım ve umarım bunu yapmaya devam edebilirim. Yarın nasıl olacağını göreceğiz ama her zaman en iyi oyunumu oynamaya çalışırım" açıklamalarını yaptı.

Yeni koç Kurtinatisi hakkında da açıklamalar yapan Rus yıldız, "Elbette eskiden çok iyi bir oyuncuydu. Herkes onu ve oyun tarzını çok iyi biliyordu. 3 yıl önce birlikte çalıştık ve bu yüzden neler istediğini biliyorum. Sanırım 2015'ten bu yana ilk kez onun yönetiminde sahaya çıkacağım. Nasıl gelişeceğini göreceğiz" dedi.

Son olarak sakatlık sürecinde 30 yaşını dolduran Shved, gelecekteki hedefleriyle ilgili ise, "En büyük hayalim kesinlikle basketbol oynamaya devam etmek. Her şeyden öte söyleyebileceğim tek şey bu. Elbette basketbol ile alakalı bazı hayallerim var ama onları da dile getirmek istemiyorum çünkü söylersem gerçekleşmezler" açıklamalarını yaptı.