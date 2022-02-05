CSKA Moskova'nın yıldızı Alexey Shved, Turkish Airlines EuroLeague'de 3.000 sayı barajını geçti. Shved, bu seviyeyi aşan 10. oyuncu olurken en hızlı şekilde aşanlar sıralamasında da 2. sırayı aldı.

Alexey Shved, takımı CSKA Moskova'nın ALBA Berlin'i 91-72 mağlup ettiği maçın son çeyreğinde serbest atış çizgisinden karşılaşmadaki 8. sayısını kaydederken 3.000 sayı barajını da geçmiş oldu.

De Colo'nun arkasında kaldı

Rus yıldız, 3.000 sayı barajını en erken şekilde geçen ikinci oyuncu oldu. Bu alanda zirvede yer alan isim Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo... De Colo, 185 maçta 3.000 sayıya ulaşırken Alexey Shved, 186 maçta ulaşabildi. De Colo'nun arkasında kalsa da Monaco'nun yıldızı Mike James'in 187 maçta ulaştığı seviyeye en hızlı ulaşan ikinci oyuncu olmayı başardı.

2008 yılında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Rus yıldız, 7. EuroLeague sezonunu oynuyor. Elbette sayı üretiminin büyük kısmı Khimki Moskova ile geçirilen 5 sezonda geldi.