Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Alex unutamadığı derbi golünü de açıkladı! Ayrıca Aykut Kocaman'a göndermede bulundu.

İşte Alex'in açıklamaları...

Yüksek bir gürültü altında ısınıyorduk. Ama ben golü attığımda stadyuma bir sessizlik çöktü. Adeta televizyon kapanmış oldu. Arka planda ise gole sevinen Fenerbahçe taraftarının seslerini duyuyordum. Sezonun ikinci yarısıydı. Önceleri 4. sıradaydık. Antrenörüm benim oynamadığım bir kadro hayal ediyordu. İlk maçlarda 11'de olmuyordum. Takımdaki önemimi kanıtlamam gereken bir şampiyonluktu. Takımıma yardımcı olmak istiyordum ve iyi oynuyordum. Potansiyelimi ortaya koymalıydım, yüksek seviyede maçlar oynadım. Takımda daha düşük seviyede oynayan birkaç oyuncu vardı. Benimle ve antrenörle konuşmuyorlardı.

Bu haberi de okudular Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

"TT Arena'daki kafa golü"

İkinci yarıdaki 17 maçta 16 galibiyet 1 beraberlik elde etmiştik. O maçta attığım golde canavar gibi uzun ve güçlü iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek topa kafa vurmuştum. Benim boyumdaki bir oyuncunun o ikiliye karşı fazla şansı yoktur ama ben golü atabilmiştim. Bununla birlikte CSKA Moskova'ya attığım golü de unutamam. 1-0 yeniliyorduk ve Şampiyonlar Ligi'nden elene bilirdik. Ceza sahası dışında seken top önüme geldi. Normalde pas vereceğim bir pozisyondu ama on an gözüm kimseyi görmedi. Kaleye bir şut çektim ve top kalecinin yetişemeyeceği yere gitti.