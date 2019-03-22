Alexandre Pato'dan Galatasaray'a mesaj: Gelmeye hazırım!

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın görüşmelerde bulunduğu Brezilyalı yıldız Pato, Çin kulübü Tianjin Tanhai'den ayrıldı. Bonservisini eline alan oyuncu, Brezilya kulüplerinden Sao Paulo ile görüşmelerde bulunurken menajerlik şirketi de Galatasaray'a mesaj gönderdi.

22 Mart 2019, Cuma 09:08
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Alexandre Pato'dan Galatasaray'a mesaj: Gelmeye hazırım!

Devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelen Pato, Çin ekibi Tianjin Tanhai'den ayrıldı. Bonservisini eline alan oyuncu ülkesinin takımlarından Sao Paulo ile görüşmelerde bulunurken Avrupa'da oynama isteği sebebiyle kendisiyle ilgilenen kulüplere menajeri aracılığıyla haber gönderdi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın devre arası transfer döneminde Katar'a kadar gidip görüştüğü Pato, o dönem 'kulübümle aramdaki sorunları çözmem lazım' yanıtını vermişti.

Gelinen noktada bonservisini eline alan ve transferi bedelsiz olarak gerçekleşecek oyuncu Avrupa kupalarında oynama isteği sebebiyle sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor.

GALATASARAY'DA PATO PİŞMANLIĞI

Pato'nun bonservisini eline alması ve bedelsiz olarak transfer edilebilme durumundan kaynaklı olarak Galatasaray yönetimi pişmanlık yaşıyor.

Sarı kırmızılı idareciler Pato transferinin devre arasında gerçekleşmemesi sonrasında Diagne ve Mitroglou'yu almıştı. Forvet transferi için ayırdığı bütçeyi iki oyuncu için kullanan sarı kırmızılılar Pato transferi için şu anda olumlu bir geri dönüş yapamıyor.

Yıldız oyuncu Avrupa'dan beklediği teklifleri alamaması halinde Brezilya ekibi Sao Paulo ile anlaşma aşamasına gelebilir.

Kaynak: Yeni Şafak

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