Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, kulübü Tianjin Quanjian ile olan sözleşmesi fesh edildi. Serbest kalan 29 yaşındaki Sambacı, Avrupa'da kendisine kulüp bakmaya başladı.

2013'te Milan'dan ayrıldıktan sonra Brezilya, MLS Ligi ve Çin'de forma giyen yıldız oyuncunun Avrupa'ya geri dönmek istediği kaydedildi.

Ara transferde Galatasaray'ın da ilgilendiği Pato'nun, eski kulübü Milan'a önerildiği ifade ediliyor. Pato cephesinin, Milan Sportif Direktörü Leonardo ile bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia ediliyor.

10 MİLYON DOLAR İSTEMİŞTİ

Ocak ayında Galatasaray'ın gündeminde olan Pato ile ciddi olarak ilgilenilmişti. Brezilyalı futbolcu Pato için 5 milyon dolarlık yıllık ücret teklif eden ve kulübüne de kiralama teklifi sunan Galatasaray, Pato'dan "10 milyon dolar yıllık ücret" cevabı alınca görüşmeleri askıya aldı. Sarı-kırmızılılar Mitroglou ve Diagne transferleriyle bu bölgeyi takviye ettiler. (Hurriyet)