Alexander Zverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi

Erkekler tenisinde dünya 3 numarası Alezander Zverev, Meksika şehri Acapulco'da düzenlenen ATP turnuvası çiftler maçı sırasında ve maçın ardından hakeme büyük tepki gösterdi.

Hürriyet'in haberine göre maç sırasında topun düştüğü yerle ilgili hakemle anlaşmazlık yaşayan Zverev, yoğun itirazlarının ardından hakeme 'Sen bir aptalsın' dedi.

Alman eşi Kevin Krawletz ile çiftlerde mücadele eden Zverev, İngiliz Daniel Evans - Jamie Murray çiftine 6-3 ve 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Maç sonunda yerine doğru geçen Zverev, hakem kulesinin kenarına raketiyle defalarca sert bir şekilde vurdu.

Tenis dünyasında gündem olan bu görüntülerin ardından Zverev, teklerde devam ettiği turnuvadan ihraç edildi.

Zverev'in ihraç edilmesiyle Gojowczyk maç oynamadan adını üst tura yazdırdı.

İLK TURDA TARİHİN EN GEÇ BİTEN MAÇINI OYNAMIŞTI

Zverev, Acapulco'daki turnuvanın ilk gününde Jenson Brooksby ile tarihe geçen bir maç oynamıştı. 3 sete giden karşılaşma, yerel saatle 04:54'te bitmiş ve tenis tarihinin en geç biten maçı olarak kayıtlara geçmişti.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLİYOR

Alexander Zverev'in eski kız arkadaşı Olga Sharipova, Alman tenisçinin ilişkileri sırasında kendisine şiddet uyguladığını açıklamıştı.

Sharipova, söz konusu olayı şu sözlerle anlatmıştı:

Bir gün biraz geç kaldım ve yanına geldiğimde, kavga etmeye başladık. Bir yastıkla beni boğmaya çalıştı. Diğer odaya kaçmaya çalıştım ancak izin vermedi. Birinin bizi duyamayacağından endişeliydim ancak sonunda elinden kurtuldum ve koşarak uzaklaştım.

Otelde saklandım ancak geldi ve beni buldu. Tekrar odaya dönerek konuşmamız gerektiğini söyledi. O noktada diyaloğun bir anlamı olmadığını anladım. Korktum ve kaçtım. Beni duvara itti. Şansıma birkaç kişi geldi ve onlarla sokağa kaçtım. Yalınayak sokaktaydım. Telefonumla bir arkadaşımı aradım ve onun ailesinin yanına sığındım.

Her şeyim; param, belgelerim odada kaldı. Bana mesaj attı ve ben de konuşmamız gerektiğini düşünerek otele geri döndüm. Lobide bekliyordum ve gelip tekrar bağırmaya başladı. Eşyalarımı lobiye attı ancak pasaportum yoktu, eve geri dönemedim.

Bir gün sonra eve geldi. Etrafımızda tanıdık insanlar olduğu için normal konuştuk ve ilişkimiz devam etti. Sonra ayrılmaya karar verdik ancak nedeni ile ilgili konuşmaya hazır değilim. Arkasında birçok insanın olduğu bir hikayesi var.

Bana elini kaldırdığı ilk an bu değildi. Her seferinde unutmaya çalıştım ve kendimi suçladım ancak otelde yaşadığım gerçekten korkutucuydu. Hayatım boyunca bu korkuyu yanımda taşıyacağım.

HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sharipova'nın iddialarını yalanlayan Alexander Zverev ile ilgili şiddet soruşturması devam ediyor.