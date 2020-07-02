Ligdeki 6 maçlık gol hasretine Ankaragücü maçında son veren Sörloth, Galatasaray'a bileniyor...

20 golle krallık yarışında zirvede bulunan Norveçli forvet, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda da toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki yıldız, 5 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha bulursa, rekor kıracak. Öyle ki Trabzonspor’un efsanelerinden Şota, 1995-96 sezonunda 3 kulvarda 28 gol atmıştı. Sörloth, Galatasaray deplasmanında pazar günü ağları bulup Trabzonspor tarihine geçmek istiyor. Ligdeki gol sayıları baz alındığında ise Sörloth ile Şota arasında 5 fark var. Şota Arveladze, 95-96’da 34 lig karşılaşmasında 25 kez fileleri sarsmış, 5 asist yapmıştı. Sörloth ise 29 lig maçında 20 gol attı, 8 asistlik de katkı sağladı.