Trabzonspor’da bir sezon kiralık oynayıp Süper Lig Gol Kralı olan Alexander Sörloth, takımda kalması beklenirken Almanya ekibi Leipzig’le anlaşmıştı. Norveçli golcü transferinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili itirafta bulundu.

24 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonlar Ligi’nde geçirdikleri sezonun ardından onlarla anlaşmıştım bile. Oraya gideceğime yüzde 100 emindim. Çok hareketli aylar geçirdim. İşler iyi gidip, sözleşmeyi imzaladığımda gerçekten bir rahatlama hissettim” dedi.







