Alexander Sörloth'tan transfer itirafı: Gideceğime yüzde 100 emindim
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da harika bir performans gösteren ve Almanya ekibi Leipzig’e transfer olan Alexander Sörloth, transferinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili itirafta bulundu.
Trabzonspor’da bir sezon kiralık oynayıp Süper Lig Gol Kralı olan Alexander Sörloth, takımda kalması beklenirken Almanya ekibi Leipzig’le anlaşmıştı. Norveçli golcü transferinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili itirafta bulundu.
24 yaşındaki oyuncu, “Şampiyonlar Ligi’nde geçirdikleri sezonun ardından onlarla anlaşmıştım bile. Oraya gideceğime yüzde 100 emindim. Çok hareketli aylar geçirdim. İşler iyi gidip, sözleşmeyi imzaladığımda gerçekten bir rahatlama hissettim” dedi.