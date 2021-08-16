Forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe 'nin gündeminde Hee Chan Hwang, Cedric Bakambu ve Alexander Sörloth yer alıyor. 3 isim için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlileri umutlandıran bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Mainz ile oynayacağı maçın kadrosunda Sörloth'a yer verilmedi.









Alman basını duyurdu

Alman basını, Norveçli yıldızın artık tamamen gözden çıkarıldığını ve Leipzig yönetiminin takım arayışlarına hız verdiğini belirtti. Fenerbahçe'nin en önemli hedefi olan Sörloth için daha önce yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çevrilmişti.

Talepleri kabul görmedi

Alman kulübü 15 milyon euro isterken, şu ana kadar bu rakama yaklaşabilen bir takım olmadı. Leipzig'in Avrupa'nın çok önemli bir kısmında transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Sörloth'a müşteri bulamazsa Fenerbahçe'nin kiralama teklifini mecburen kabul edeceği belirtiliyor.

Alexander Sörloth; futbola doğduğu ülke olan Norveç'te başladı. RBK, Rosenborg, Bodo/Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor ve RB Leipzig gibi kulüplerde forma giydi. 25 yaşındaki Norveçli golcünün RB Leipzig ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.

Alexander Sörloth; 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giydi. Norveçli futbolcu bordo-mavili formayla 34 resmi maçta süre aldı. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 24 gol attı. Sörloth aynı dönemde takım arkadaşlarını 9 kez golle buluşturdu. Norveçli futbolcu Süper Lig 'de gol krallığı yaşadı.







