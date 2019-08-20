Trabzonspor'un, İngiliz ekibi Crystal Palace’tan 750 bin Euro karşılığında iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Türkiye kariyerine rüya gibi başladı.

Bordo-Mavili forma ile çıktığı ilk sınavında UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ağlarını sarsan Norveçli golcü, rövanş maçında da fileleri havalandırmayı başardı. 23 yaşındaki forvet, önceki gün de ligdeki ilk maçta Kasımpaşa’yı boş geçmedi.

Çıktığı 3 maçta 3 gole imza atan Sörloth hem ilk geldiği zaman kendisi için yapılan olumsuz yorumları yok etti, hem de şimdiden ilk yılının maliyetini karşıladı.

Önce tur sonra beraberlik

Ada ekibinden seneliği 375 bin Euro’ya kiralanan başarılı oyuncu, attığı 2 golle Avrupa Ligi’nde Play-Off’a kalınmasını sağladı.

Bordo-Mavilililer, turu geçtiği için UEFA’dan 280 bin Euro kazandı. Sörloth, Kasımpaşa karşısında da takımının tek golünü attı ve Fırtına’ya beraberliği getirdi. Karadeniz ekibi, beraberlik nedeniyle de TFF’den 210 bin Euro aldı. Böylece Sörloth, 490 bin Euro’nun kazanılmasında büyük rol oynadı ve 375 bin Euro’luk kiralama bedelini 3 maçta karşılamış oldu.