Alexander Sörloth: Üstümdeki baskı kalktı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden Alman ekibi Leipzig'de galibiyet golünü 90+2. dakikada kaydeden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sörloth, "Takımım kazandığı için çok mutluyum. Önemlim bir galibiyetti. Şimdi bir final maçına çıkacağız Manchester United karşısında. Kim gruptan çıkacak göreceğiz. Şahsen benim için çok önemli bir gol. İlk golüm takımda. Büyük bir rahatlama benim için ve baskı kalktı omuzlarımdan." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TARAFTARLARDAN HER GÜN MESAJ ALIYORUM"

Türk taraftarlarla olan ilişkisinden bahseden Sörloth, "Türk taraftarlardan her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarlarından çok mesaj alıyorum. Onlar beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük. Ben de onları seviyorum. Bazen Türkiye'yi özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı. Tabii ki şimdi Almanya'dayım ve buna odaklanıyorum." sözlerini sarf etti.