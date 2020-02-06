Alexander Sörloth uçuyor!

Lig, kupa, Avrupa fark etmiyor; Alexander Sörloth gollerine devam ediyor... Sezon başından bu yana müthiş bir performans ortaya koyan ‘Kuzeyin Kralı’ rakipler tarafından durdurulamıyor. Fenerbahçe maçında inanılmaz futbol ortaya koyup golünü atan Norveçli yıldız, Türkiye Kupası’nı da boş geçmedi. Erzurumspor mücadelesinde 2 kez rakip fileleri havalandıran Sörloth, 31. resmi maçında gol sayısını 21’e çıkarttı. 23 yaşındaki santrforun 5 de asisti bulunuyor. Ligde 16 golle krallık tahtında oturan Sörloth, Avrupa’daki 5 büyük lige bakıldığında da en skorer isimlerden biri. Mbappe (14), Messi (14), Benzema (13), Salah (14) gibi dünya yıldızlarını geride bırakan Sörloth, adeta uçuyor...