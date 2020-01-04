Sezon başında 750 bin Euro kiralama bedeliyle Crystal Palace’tan transfer edilen Alexander Sörloth, sezonun ilk yarısına tam anlamıyla damga vurdu. 12 gol atıp, 4 asist yapan ve 16 kez skora katkı sağlayarak bu alanda ligin en iyisi olan Norveçli yıldız, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Sörloth, “İyi bir takımız ve iyi yoldayız. Sürekli hücum oynuyoruz. Atak yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir yerde oynamak bir golcü için armağan gibi. Çünkü sürekli ceza sahasında fırsat yakalıyorsunuz. Crystal Palace’a göre farklı. Büyük bir takımda oynayınca böyle oluyor. Trabzonspor’da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kiralık olmasına rağmen sonrasını düşünmediğini belirten Sörloth, “Uzun dönemli planlarım yok. Ana hedefim Trabzonspor ile kupa kazanmak. İnsanlar ve basın bana iyi davranıyor. Gol atan oyuncu seviliyor” dedi.

‘Sturridge’la iletişimimiz iyi’

Sturridge ile çok iyi uyum yakaladıklarını söyleyen Sörloth, sözlerini şöyle tamamladı: “Birbirimizi tamamlıyoruz. Sturridge ile iyi anlaşıyoruz. Ben topu aldığımda onu bulmaya çalışıyorum çünkü topu ona verdiğimde ağları sarsabileceğimin farkındayım. İyi bir iletişimimiz var” diye konuştu.