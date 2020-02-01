Alexander Sörloth: Önemli olan kazanmaktı

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.

Takımının ilk golünü atan Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini dile getiren Sörloth, “Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Çok iyi mücadele ettik. Önemli olan kazanmaktı ve bunu başardık” dedi.

Takım arkadaşlarına ilişkin övgülerde bulunan Norveçli golcü, “Çok iyi bir takımda oynuyorum ve çok iyi takım arkadaşlarım var. Her zaman ceza sahasında beni topla buluşturmak için uğraşıyorlar. Onlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” ifadelerini kullandı.