Alexander Sörloth için tam 30 milyon Euro! 20 kulüp peşinde...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'un bu başarısındaki en büyük paya sahip olan isimlerden biri şüphesiz Alexander Sörloth. Norveçli attığı gollerle bordo-mavili ekibi taşırken, Avrupa'nın devlerini de peşine takmayı başardı.

Alman fussballtransfers sitesi, Alexander Sörloth ile 20 kulübün ilgilendiğini iddia etti. Norveçli golcünün opsiyonunu elinde bulunduran Trabzon'un yıldız oyuncu için belirlediği değerin ise 30 milyon Euro olduğu yazıldı.

Alman sitesi, bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'un Bayern Münih'in gelecek sezon ilk hedefinin olduğunu belirtti.

Sörloth'un menajeriyle yaptığı görüşmede, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.



