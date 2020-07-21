İngiliz basınından çarpıcı iddia... Daily Mail’de çıkan habere göre Napoli, Alexander Sörloth için 24 milyon Euro’yu gözden çıkardı. İtalyan ekibinin bonservis konusunda Crystal Palace ile temas kurduğu ancak Sörloth konusunda Trabzonspor’un söz hakkı sahibi olduğu belirtildi.

24 yaşındaki forvetin 1 yıl daha kiralık sözleşmesinin bulunduğuna dikkat çekilirken, 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da Trabzonspor’d a. Daily Mail’deki haberde, Almanya’dan Wolfsburg ve İtalya’dan Fiorentina’nın da Sörloth’u istediği yazıldı.