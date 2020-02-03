Alexander Sörloth herkesi kendisine hayran bıraktı!

Bordo-Mavililer’in Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, kritik Fenerbahçe maçında da en iyi bildiği işi yaptı ve maça damgasını vururken, herkesi kendisine hayran bıraktı! Geldiği günden bu yana oynadığı futbol ve attığı gollerle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan 24 yaşındaki forvet, Sarı-Lacivertliler’i de boş geçmedi. 15. dakikada attığı golle galibiyetin fitilini ateşleyen yıldız oyuncu, 2-1’lik zaferin baş kahramanı oldu. Sörloth sadece attığı golle değil, ortaya koyduğu oyunla da alkışları topladı.

Arkadaşlarını rahatlattı

Her pozisyonda ceza sahası içerisinde Sarı- Lacivertli savunmacılara zor anlar yaşatan başarılı oyuncu, orta alanda da takım arkadaşlarını rahatlatan isim oldu. Sık sık top almak adına orta sahaya gelen Sörloth aynı zamanda topu rakip alana taşımayı da başardı.

YAZARLAR NE DEDİ?

Mehmet Demirkol/ FANATİK: Atan-tutan skoru belirledi. Sörloth ve Uğurcan kahramanca performanslar sergilediler. Ekstra oynadılar. Vedat ve Altay vasat bile değildi. Dengeyi Trabzonspor lehine bozan bu oldu.

Olcay Çakır / FANATİK: Sörloth’un özellikle devreye girmesi, sorumluluk alması sonrası Trabzonspor’un da golleri geldi. Topu alışı, adam eksiltişi, gol becerisi ile takımının umudu oldu. Maçın adamı da kesinlikle Sörloth’tu.

Erman Özgür / FANATİK: Bir santrfordan ne bekliyorsanız hepsini Sörloth’ta bulabilirsiniz. Skor yapma becerisi, hücum pres, adam eksiltme, mücadele, hava topu gibi her ayrıntıda Fenerbahçe stoperlerini maç boyunca zorladı ve maçın yıldızı olmayı da başardı.

Serhat Demirtaş / FANATİK: Sörloth ne kadar fark yaratan bir oyuncu olduğunu yine kanıtladı. Gol attı, takımı Fenerbahçe sahasına taşıdı. Bunu skordan tamamen bağımsız söylüyorum.

Şansal Büyüka / Milliyet: Ekuban’ın savunmanın arkasına yaptığı muhteşem asistin hakkını ‘Kuzey’in Yıldızı’ Sörloth iyi verdi... Ofsayta düşmeden, savunmanın arkasına müthiş sarkarak, topun kontrolünü ve son vuruşu iyi yaparak ‘maçın kaderini’ değiştirdi. Sörloth müthiş oynadı.

Rıdvan Dilmen / NTV: Bir santrfor izliyoruz bugün, bir takıma bedel. Sörloth hakikaten harika oynadı. Muriç ise en vasat oyunuyla sahadaydı. İlkerYağcıoğlu / Takvim: Trabzonspor maçı 1-0’dan 2-1’e getirdiyse bunu Sörloth’a borçlu. Öylesine etkili bir 45 dakika oynadı ki tek başına Fenerbahçe defansını dağıtan isim oldu.