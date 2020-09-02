Alexander Sörloth görüşmeleri başladı! İşte detaylar...

Trabzonspor formasıyla ilk sezonunda 33 gol, 11 asistlik performansıyla göz kamaştıran ve devleri peşine takan Alexander Sörloth'u elde tutmak çok zor gözüküyor. Alman basınının en saygın kuruluşlarından Kicker, Norveçli golcü için en ciddi talibin Leipzig olduğunu ve Kırmızı-Beyazlılar'ın transfer için oldukça kararlı olduğunu yazdı. Haberde, Alman temsilcisinin, Trabzonspor ile resmi görüşmelere başladığı belirtildi.

Crystal Palace devre dışı

Kırmızı-Beyazlı ekibin beklentisi, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini Trabzonspor'un alması ve daha sonrasında da kendilerine satması. Leipzig, şu anda bonservisi elinde bulunduran İngiliz ekibi Crystal Palace'ı direkt devre dışı bırakmak ve tüm görüşmeleri Bordo-Mavililer ile halletmek istiyor. Haberde geçen rakam ise 20 milyon Euro...

Patrik Schick olmayınca...

Normal şartlarda Leipzig'in ilk hedefi Patrik Schick'ti... Ancak Kırmızı-Beyazlılar geçen sezon kiraladığı Çek oyuncu için istenen 25 milyon Euro'yu çok buldu. Kevin Volland'ı, Monaco'ya satmak üzere olan Alman ekibi Bayer Leverkusen ise Schick için istenen rakamı gözden çıkardı. Bu nedenle de Leipzig, Sörloth için kesenin ağzını açtı.