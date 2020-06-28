Alexander Sörloth, gol suskunluğunu bozdu

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptıran bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşamadı. Bordo-mavililer, puanı 58’e yükselterek ikinci sırada kaldı.

Sörloth, gol suskunluğunu bozdu

Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, MKE Ankaragücü karşısında takımının golünü kaydederek suskunluğunu bozdu. En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.

Sörloth, gol sayısını da 20’ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.