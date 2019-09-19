Alexander Sörloth Getafe sınavını telafi olarak görüyor

Trabzonspor kariyerine çok iyi başlayan ve ilk 3 maçta 3 gol atan Alexander Sörloth, 4 karşılaşmada sessiz kalmıştı. Gençlerbirliği'ne penaltıdan gol atan Norveçli oyuncu, Getafe sınavını telafi karşılaşması olarak görüyor.

19 Eylül 2019, Perşembe 06:01
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Alexander Sörloth Getafe sınavını telafi olarak görüyor

Alexander Sörloth, Trabzonspor kariyerine çok iyi başlamıştı. İlk 3 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki forvet, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada sessiz kalmıştı. Genç oyuncu, son oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde penaltıdan bir gol atsa da daha çok kaçırdığı pozisyonlarla gündeme gelmişti.

Sörloth, Getafe sınavını adeta bir telafi karşılaşması olarak görüyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sparta Prag ile oynanan iki maçta da ağları sarsan Norveçli futbolcu, Getafe karşısında da yeniden kendini kanıtlamayı hedefliyor.

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