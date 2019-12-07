Alexander Sörloth: Doğru zamanda doğru yerdeyim

Trabzonspor formasıyla ligde 13 maçta 8 gol, 3 asislik performans göstererek yıldızlaşan ve gözünü krallığa diken Alexander Sörloth, kulüp dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şu anda iyi bir seviyede olduğunu dile getiren Norveçli yıldız, “Eğer Türkiye’ye 1-2 yıl önce gelmiş olsaydım ve şu anki tecrübelerime sahip olmadan Trabzonspor’da oynuyor olsaydım belki de benden beklenen performansı gösteremeyecektim. Daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Doğru zamanda doğru yerdeyim. Daha doğru olması için de elimden geleni yapacağım” dedi.

‘Herkes çok yetenekli’

Takım olarak kaliteli oyunculara sahip olduklarının altını çizen golcü oyuncu, “Trabzonspor’a geldiğimde seviyenin hangi düzeyde olduğunu tam olarak bilmiyordum. Antrenman sahasına çıktım ve gerçekten çok etkilendim. Arkadaşlarımızın hepsi üst düzeyde ve çok yetenekliydiler. Ligin geneline veya bireysel olarak futbolculara baktığımda da çok iyi ve çok kaliteli oyuncular olduğunu gördüm. Etkilendiğimi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘Vücuduma kramplar girdi’

Bordo-Mavili taraftarlara da övgüler yağdıran 24 yaşındaki golcü, “Futbolun içinde bulunduğum, futbolun bir parçası olduğum andan beri gördüğüm en iyi ve coşkulu atmosferin Trabzon’da olduğunu söyleyebilirim. Burada taraftarımızın önünde oynadığımız Sparta Prag karşılaşmasında atmosfer o kadar inanılmazdı ki birden kalp atışlarım hızlandı. Devre arasında vücuduma heyecandan kramplar girmeye başlamıştı. Alışık olmadığınız bir durum ve ister istemez insanın vücudunda heyecan yaratıyor” diye konuştu.

‘Babam çok istekliydi’

1993-1994 sezonunda Bursaspor forması giyen babası Goran Sörloth’un transferine olumlu yaklaştığını belirten Sörloth, “Babam her zaman çok olumlu düşünüyor ve transferime hep pozitif yaklaşıyordu. Tabii ki onun Türkiye’de oynadığı yılların üzerinden çok zaman geçti ve futbol dünyasında çok şey değişti. Artık her şey çok profesyonel ilerliyor. Ancak Trabzonspor benimle ilk ilgilendiği ve transfer görüşmeleri başladığı günden itibaren babam çok olumlu ve istekli davrandı” diye konuştu.

‘Karaman tam aradığım hoca’

Teknik direktör Ünal Karaman’la da iyi bir ilişkisi olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, “Karaman gerçekten çok iyi bir antrenör. Ofansif futbol oynatmaya çalışıyor, dolayısıyla bu yönüyle de benim tam aradığım antrenör. Bazen kazandığımız maçlardan sonra bile iyi performans göstermediysek soyunma odasına gelerek kazandığımızı ancak iyi oynamadığımızı söyler. Bu da bizi çok etkiliyor. Bu yönüyle gerçekçi bir antrenör. Ayrıca; takımımızı gerçekten ateşliyor ve diri tutmaya çalışıyor” dedi.

‘Hocam, babamla oynamış’

Babası Goran Sörloth ile Ünal Karaman’ın 1993-94 sezonunda karşılıklı oynamalarıyla ilgili olarak ise Sörloth, şu ifadelere yer verdi: “Türkiye konusunda babamla sohbet ettik. Onunla yaptığımız konuşmalarda, maçları-kişileri çok fazla hatırlamadığını söylemişti. Ama Ünal Karaman bir gün bana, babama karşı oynadığını ve onu hatırladığını söyledi. Daha sonra babam da araştırmış ve o günleri hatırladı. İkisi de benzer özellikler taşıyan futbolcular. İkisi de çok uzun boylu değil ama çok güçlü ve yetenekli oyunculardı.”

‘Zirveyi hedeflemesi...’

Süper Lig’i tercih etmesinde Trabzonspor isminin önemli olduğunu kaydeden genç futbolcu, “Süper Lig’in çok çekişmeli ve zor bir lig olduğunu biliyordum. Ayrıca sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme şansınız oluyor. Trabzonspor’un da çok iyi bir takıma sahip olduğunu ve her zaman zirveyi hedeflediğini biliyordum. Her zaman üst sıraları hedeflemesi Trabzonspor’u benim için cazip kıldı” açıklamalarında bulundu.