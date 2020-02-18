Alexander Sörloth atıyor Trabzonspor kazanıyor!

O artık sadece ‘Kuzeyin Kralı’ değil, ligin de kralı. Son olarak Sivasspor filelerini sarsan Alexander Sörloth, gol sayısını 17’ye çıkardı ve Alanyasporlu Cisse’yi (16) solladı. 5 de asisti bulunan Sörloth, aynı zamanda ligin skora en çok katkı sağlayan oyuncusu (22). Karadeniz ekibi, Sörloth’un gol attığı maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Tam 34 puanı hanesine yazdırdı. 17 golle Cardozo’yu yakalayan, 25 golle kral olan Şota’yı geçip tarihe adını yazdırmayı hedefleyen Sörloth, müthiş bir istatistiğiyle daha dikkat çekiyor.

Ligdeki 17 takımın 13’üne gol atan genç yıldızın gol atmadığı sadece 4 takım var. Onlar; Alanya, Göztepe, Malatya ve Denizli. Norveçli forvet, kalan haftalarda bu 4 takımın da ağlarını havalandırırsa, bütün lige gol atmış olacak.