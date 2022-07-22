Alexander Djiku kimdir, kaç yaşında?

Alexander Djiku. Strasbourg’un 27 yaşındaki stoperi, uzun süredir Trabzonspor ’un izleme ekibi tarafından takip ediliyor. Fransız ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Djiku için Hoffenheim başta olmak üzere başka kulüpler de devrede. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 1.82 boyundaki savunmacı, geçen sezon Ligue 1’de 31 maça çıktı.

Alexander Djiku kimdir?

9 Ağustos 1994 tarihind Fransa'nın Montpellier şehrinde doğan Alexander Djiku 27 yaşındadır. 1.82 metre boyundaki stoper futbola Bastia alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında SM Caen'e transfer oldu. 2019-2020 sezonunda ise bu kez 4.5 milyon euroya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı olan deneyimli oyuncu ülkesinin formasını 17 kez terletti ve 1 gol attı. 1 kez yılın futbolcusu seçildi. Kariyerinde çıktığı 215 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.