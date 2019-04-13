Alex ve Luciano, Galatasaray derbisinde olacak!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsaneleri Alex de Souza ve Luciano İstanbul’a gelirken, Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran ikili Galatasaray derbisinde Kadıköy’de olacak. Başkan Ali Koç tarafından Brezilya’da oyuncu izleyip önermeleri için de görevlendirilen Alex ile Luciano’nun, hayata gözlerini yuman Can Bartu’nun bugünkü veda törenine gitmeleri de bekleniyor.

Alex, eski takım arkadaşları Luciano ve Aurelio ile beraber dün fotoğrafını Instagram’dan paylaşıp, “Son derbi maçını 4-0 kazandık” dedi.