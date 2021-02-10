Dünya genelinde farklı spor branşlarına ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle son yıllarda futbola olan ilgi de artmış durumda. Dünyanın neredeyse her ülkesinde kurulan futbol takımları arasında çeşitli müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar sırasında şampiyonlar belirleniyor. Futbol takımlarının şampiyonlukları hem maddi kazanç sağlar hem de takımların prestijini arttırır. Bu futbol takımlarında oynayan futbolcuların başarıları ve performansları değerlendirildiğinde onların kariyerleri de önemli ölçüde değişim gösterir. Başarılı takımlarda futbol oynayan performansı yüksek futbolcular gösterdikleri performanslara göre yüksek ücretler ile transfer olabilirler. Alex Telles de son yılların en başarılı futbolcuları arasında yer almaktadır.

Alex Telles nereli?

Başarılı futbolcu Alex Telles 15 Aralık 1992 yılında Brezilya'nın Caxias do Sul şehrinde dünyaya geldi. 1, 81 metre boyundaki Alex Telles sol bek mevkiinde görev alıyor. Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in tam ismi Alex Nicolao Telles olarak bilinmektedir.

Brezilyalı futbolcu Alex Telles Premier League ekiplerinden Manchester United takımında forma giyiyor. Küçük yaşlardan itibaren futbol oynayan Alex Telles 2007 yılında futbola başladı. Alex Telles 2007- 2011 yılları arasında Juventuda futbol takımının alt yapısında oynadı. Brezilya'nın güneyinde bulunan Caxias do Sui'de dünyaya gelenbaşarılı futbolcu genç yaşlarda futbol dünyasında ismini duyurdu.

Alex Telles kaç yaşında?

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles Gremio'nun pilot futbol takımı olarak bilinen Brezila 4. Liginde yer alan Juventude alt yapısında yetişti. Başarılı futbolcu profesyonel futbol kariyerine 2011 yılında Juventuda futbol takımında başladı. 2011- 2012 sezonunda Juventuda profesyonel futbol oynayan Alex Telles çıktığı 13 maçta 2 gol attı. Alex Telles 2013- 2014 yıllarında Gremio futbol takımında forma giydi. Telles bu takım ile birlikte 36 maça çıkarak 1 gol attı. Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles 2014- 2016 yılında Galatasaray futbol takımında oynayarak 39 maça çıktı. Yetenekli futbolcu 2015- 2016 yıllarında Inter takımına kiralık olarak gönderilirken burada da 21 maça çıktı.

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles Türkiye Süper Lig takımlarından Galatasaray'da oynadı. Başarılı futbolcu 2014- 2016 yıllarında Galatasaray'da top oynadı. Galatasaray ile transfer döneminde bazı karışıklıklar olsa da Alex Telles 21 Ocak 2014 tarihinde Galatasaray ile sözleme imzaladı. 22 Ocak itibari ile Florya Metin Oktay tesislerinde antrenmanlara başlayan Alex Telles Galatasaray ile 6 milyon Euro bonserviz ücreti karşılığında 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu Alex Telles 2013- 2014, 2014- 2015 ve 2015- 2016 sezonunda da Galatasaray'da başarılı dönemler geçirdi.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles 2013-2014 sezonunda Gremio futbol takımında top koşturdu. Başarılı bir süreç geçiren Alex Telles Gremio'daki kariyerinin ardından Türkiye Süper Lig takımlarından Galatasaray'a transfer oldu. Gremio takımında güzel bir dönem geçiren yetenekli futbolcu gösterdiği performans ile Brezilya'da yılın en iyi sol bek oyuncusu da seçilmiş oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'da başarılı bir futbol dönemi geçiren Alex Telles sonrasında Inter futbol takımına transfer oldu. Alex Teles transfer sezonunun sonlarına doğru Internazionale takımına da kiralık olarak gönderildi. Brezilyalı futbolcu Alex Telles 13 Temmuz 2016 yılında Porto takımı ile 6.5 milyon Euro karşılığında sözleşme imzaladı. Ekim 2020'de Manchester United'a 15 milyon euro bonservisle transfer olan Alex Telles günümüzde de aktif futbol yaşamını Kırmızı Şeytanlar'da sürdürüyor.

Alex Telles Milli Takım kariyeri

Brezilya'nın güneyinde yer alan Caxias do Sul şehrinde dünyaya gelen Alex Telles günümüzde Manchester United futbol takımında 27 numaralı formayı giyiyor. Başarılı futbolcu 2019 yılından beri Brezilya milli takımında 3 maçta forma giyerek başarılı bir performans gösterdi.

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex Telles futbol kariyeri boyunca oyun stili ve tekniği ile dikkat çeken futbolcular arasında yer alıyor. Önemli maçlarda kritik bir rol oynayan Alex Telles Galatasaray'da oynadığı dönemde Türkiye Kupası, Türkiye Süper Kupası ve Süper Ligde de bir şampiyonluk elde etti.