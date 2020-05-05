Alex Telles için bu kez de Sevilla ve Leipzig devrede

Galatasaray'ın eski oyuncusu Alex Telles'in bu yaz takımı Porto'dan ayrılması beklenirken talipleri de git gide artıyor.

A BOLA; Barcelona, PSG, Chelsea ve Inter gibi Avrupa devlerinin gündemine gelen Brezilyalı sol bek için son olarak İspanyol ekibi Sevilla'nın da devreye girdiğini açıkladı.

Porto ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Telles'in, hem sözleşmesinin bitiyor olması hem de Portekiz ekibinin corona virüs salgınının yarattığı krizde maddi kaynak arayışları çerçevesinde satılabileceği belirtiliyor. Galatasaray'dan Porto'ya 6,5 milyon Euro bonservis ile giden Telles'in bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk kısmını da yine Sarı-Kırmızılılar alacak.

Leipzig'in sol bek arayışlarında gündeme geldi

A BOLA'ya göre Telles'i transfer listesine ekleyen bir başka takım da Leipzig...

Son dönemde önemli yatırımlara imza atan Alman ekibinin bir sol bek ihtiyacı söz konusuydu. Bu doğrultuda devre arasında Manchester City'den Angelino'yu kiralayan Leipzig, yaz aylarında bonservisiyle bir sol bek transferi gerçekleştirmek isterken Alex Telles'i listesine ekledi.

Alman ekibinin sol bek pozisyonunda yer alan isimlerden Marcelo Saracchi de Galatasaray'a kiralanmıştı.