Alex Telles: Benim için önemli bir maç olacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto’yla karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için sahaya çıkacak.

Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında bir dönem Galatasaray forması da giyen Alex Telles, soruları yanıtladı.

İşte Brezilyalı futbolcunun açıklamaları:

"Zor bir atmosferde oynayacağız, bunu biliyoruz. Dış etkenlere kulağımızı kapatıp oyuna odaklanırsak iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum."

"Burada çok güzel anılarım, iyi dostluklarım var. Burada arkadaşlarımı göreceğim için mutluyum."

"Yarın benim için önemli bir maç olacak. Burada güzel günlerim oldu. İyi arkadaşlıklarım var. Onlarla birlikte vakit geçirmek güzel. Kazanmak istediğimiz zor bir maça çıkacağız, başarılı olmak istiyoruz."

"Galatasaray'da gelenler ve gidenler oldu. Her sene aynı şekilde geçmiyor tabii ki. Hala takip ediyorum ve destekliyorum."