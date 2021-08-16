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Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş, resmi twitter hesabı üzerinden yeni transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Alex Teixeira'nın, sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 18:37 Son Güncelleme:
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Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş 'ın renklerine bağladığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah beyazlıların resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Alex Teixeira, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti" ifadeleri kullanıldı.

10 Ağustos'ta takıma katılan Teixeira, 10 günlük koronavirüs karantinası nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada yer alamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Çin'in Jiangsu FC takımının formasını giymişti.



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