Beşiktaş 'ın renklerine bağladığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah beyazlıların resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "Yeni transferimiz Alex Teixeira, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti" ifadeleri kullanıldı.
10 Ağustos'ta takıma katılan Teixeira, 10 günlük koronavirüs karantinası nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı karşılaşmada yer alamamıştı. 31 yaşındaki futbolcu son olarak Çin'in Jiangsu FC takımının formasını giymişti.
https://twitter.com/Besiktas/status/1427289707579334660