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Alex Teixeira: Daha iyi olacağım

Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'a puanı getiren golü kaydeden Alex Teixeira, "Kendi adıma mutluyum ama sonuç adına üzgünüm. En iyisini yapıyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak" dedi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 22:24 Son Güncelleme:
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Alex Teixeira: Daha iyi olacağım

Süper Lig 'in 25. haftasında Adana Demirspor'la nefes kesen bir maç oynayan ve 1-1'lik sonuçla sona eren maçın ardından Beşiktaş 'ın tek golünü kaydeden Alex Teixeira mücadeleyi değerlendirdi.

Golü için mutlu olduğunu kaydederek sözlerine başlayan Brezilyalı yıldız, "Gol attığım için mutluyum. İkinci golü bulabilirdik. Kendi adıma mutluyum ama sonuç adına üzgünüm. Daha fazla özgürlüğü her oyuncu ister ama hocamızın planına sadık kalıyorum ve en iyisini yapıyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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