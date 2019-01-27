Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyecek bir ismi takıma katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir Tolgay Arslan’la ilgileniyordu.

Ancak Beşiktaş’ın, Tolgay konusunda 5 milyon Euro’da ısrarcı olması, işi bir hayli zora sokmuştu. Alternatif arayışlarına hız veren Kanarya’ya, takımın efsane yıldızlarından biri olan Alex De Souza’dan yardım eli geldi.

Başkan Ali Koç’la arası çok iyi olan Alex’in, kendi kulübü Coritiba’nın alt yapısında yetişen ve kariyerini Palmeiras’ta sürdüren Raphael Veiga’yı önerdiği bildirildi.

Sol ayaklı ve tekniği üst düzeyde

Palmeiras’la 2021’e kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 48 maçta 9 gol ve 7 asistle oynadı. Veiga sol ayaklı bir futbolcu ve tekniği de oldukça üst düzeyde. Alex’ten Fenerbahçe hakkında görüş alan genç futbolcunun, kulüplerin anlaşması halinde Türkiye’ye gelebileceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Dursun