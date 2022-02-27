Alex paylaşımıyla dikkat çekti

Fenerbahçe 'nin tarihinde efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza'nın sosyal medyadan paylaştığı son fotoğrafı viral oldu.

Son dönemde yaşanan zorluklara dikkat çeken Brezilyalı oyuncu, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ortamın çok gerildiğini ifade etti.

Çocukluğundan beri Karnavalların sorunları unutturmaya yönelik en önemli eğlence aracı olduğunu ifade eden Alex de Souza, giydiği kostümle sosyal medyada gündem oldu.

Alex'in paylaşımına binlerce beğeni yağdı.











