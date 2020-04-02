İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun koronavirüs salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar.

Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun koronavirüsten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Yönetmelikleri'ne göre futbol sezonunun 1 Haziran'a kadar sona ermesi gerektiği kuralının bu sezon için kaldırıldığı açıklanırken, liglerin 30 Nisan'dan daha erken bir sürede başlamayacağı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.

İngiltere'de bu tarz gelişmeler yaşanırken futbolcular evde antrenmanlar dışında çoğunlukla zamanlarını oyun oynayarak geçiriyorlar. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain, oyun oynarken futbolcuları rahatsız eden sevgilileri ve eşleri hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Alex Oxlade-Chamberlain, konuyla ilgili olarak "Sevgilim, ben PlayStation oynarken beni hiç rahatsız etmiyor. Onu çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

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