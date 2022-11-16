Fenerbahçe 'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın sarı lacivertlilerden ayrılışı hem olaylı hem de duygusal olmuştu. 2004 yılında kapısından girdiği Fenerbahçe'den 8 sene sonra ayrılmış, ayrılırken birçok taraftar evinin önünde gözyaşı dökmüştü.

CORITIBA'YA GİTMİŞTİ

Sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra altyapısından yetiştiği Coritiba'nın yolunu tuttu. 2,5 sezon burada forma giydikten sonra 2014 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Alex, futboldan kopamadı ve antrenörlük kariyerine başladı.





PRO LİSANSLARINI ALDI

Alex de Souza, antrenörlük kariyerine Sao Paulo B takımını çalıştırarak başladı. Takımla 8 maça çıkan Alex, yalnızca 1 maçı kaybetti. CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını alan Brezilyalı yıldız, Universidade Futebol'da yönetim kursu aldı.

İŞTE YENİ TAKIMI

Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı. Anlaşmanın salı günü gerçekleştiği duyuruldu.

Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu. Avai Kulübü, Alex de Souza'ya 22 Kasım'da bir imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.





ALEX'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin efsanesi, yeni kulübü Avai ile ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilyalı genç teknik adam "Avai bana teknik direktör olarak başlama şansı verdi. Avai kulübüne teşekkür ederim ve onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışıp kulüp için kendimi adayacağım." ifadelerini kullandı.