Fenerbahçe 'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta oyuna 68'de dahil olan Arda Güler 90'da takımının son golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'yı her zaman idolü olarak gördüğünü söyleyen genç oyuncu Arda Güler'e bugün Brezilya'dan tebrik mesajı geldi. Alex Twitter adresinden "Golaço!!! Bravo Arda Güler" diyerek genç oyuncuyu kutladı. "Golaço" kelimesi ise harika gol anlamında kullanılıyor. Arda Güler'de Alex'e "Teşekkürler Kaptan" diyerek cevap verdi.







