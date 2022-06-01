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Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a başarılar mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Sarı-Lacivertli kulüple anlaşmaya varan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başarılar diledi.

01 Haziran 2022, Çarşamba 18:51 Son Güncelleme:
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Alex de Souza'dan Jorge Jesus'a başarılar mesajı

Fenerbahçe 'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Sarı-Lacivertli kulüple anlaşmaya varan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başarılar diledi.

Alex de Souza paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mister Jorge Jesus‘a Türkiye'de bol şanslar. Umarım Portekiz ve Brezilya'da elde ettiği başarıları yakalarsınız. Brezilya'dan sizin başarılı olmanızı yürekten istiyorum. Bu harika insanlar ve ülkenin keyfini çıkarın."

Alex'in paylaşımı şu şekilde:

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