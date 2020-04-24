Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Alex de Souza, ülkesinde verdiği röportajda çarpıcı sözler sarf etti. Brezilyalı eski futbolcu, Fenerbahçe'ye gelirken transfer teklifi aldığını ancak Türkiye'yi seçtiğini söyledi.

‘En zorlusu Makelele’ydi’

Karşılaştığım rakipler arasında sanırım beni en iyi tutan oyuncu Claude Makelele’ydi. Onu geçmek çok zordu. En zeki futbolcu ise Evair’di (2003’te futbolu bırakan Brezilyalı forvet).

"İşler iyi gidiyordu"

Fenerbahçe’ye transfer olduğumda, çocukken hayalini kurduğum İspanya Ligi’nden de teklif vardı ancak Türkiye’yi seçtim. Orada oynarken de İtalya, İngiltere ve Almanya’dan teklifler geldi ama Fenerbahçe’yi bırakmadım. İşler benim için iyi gidiyordu ve 9 yıl Fenerbahçe’de kaldım.

‘Ballon d’Or’u kazanabilirdim’

2003 yılında gerçekten harika oynadım (Cruzeiro ile Brezilya şampiyonu oldu, yılın futbolcusu seçildi). O yıl Ballon d’Or ve FIFA’nın en iyisi ödüllerini sanırım Nedved ve Zidane almıştı. Ancak ben de alabileceğimi düşünüyordum.

"Derbide ülke durur"

Brezilya’da 10 büyük takım var diyebiliriz. Başka ülkelerde bu 12-14 olabiliyor. Türkiye’de ise gerçekten büyük 3 takım var. Fenerbahçe- Galatasaray derbilerinde ülke durur. Hayat normal ilerlemez